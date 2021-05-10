الجماهير تعود إلى مدرجات ملاعب إنجلترا

لندن (د ب أ)

شهدت إنجلترا، اليوم، الإعلان عن السماح من جديد بحضور آلاف المشجعين في الاستادات خلال الفعاليات الرياضية الكبيرة اعتباراً من 17 مايو الجاري، وهو ما كان محظوراً في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن الناس في إنجلترا سيتمكنون من معانقة أفراد أسرهم وأصدقائهم مجدداً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي في لندن، قال جونسون، إنه إلى جانب تخفيف القيود في 17 مايو الجاري، سيتم تخفيف القواعد المتعلقة بالتباعد الجسدي.

وتحسن الوضع في بريطانيا فيما يتعلق بمعدلات انتشار لعدوى خلال الأشهر القليلة الماضية. وتتضمن تدابير تخفيف القيود السماح بحضور ما قد يصل إلى عشرة آلاف مشجع في المدرجات خلال الفعاليات الرياضية البارزة في الملاعب المفتوحة، والتي يمكن فيها مراعاة التباعد الجسدي.

ويمكن بذلك إقامة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحضور جماهير.

وذكرت تقارير إعلامية أنه سيجرى السماح بحضور نحو 500 مشجع من جماهير الفريق الضيف في كل مباراة.