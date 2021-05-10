«الهاكرز» يسيطر على صفحة اتحاد الكرة الأردني!

مراد المصري (دبي)

تعرضت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الأردني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للاختراق من جهات غير معلومة، وتبع ذلك نشر محتوى خارج عن إطار اللعبة، ورغم إعلان الاتحاد عن ذلك منذ نحو 6 أيام فإنه لم يتمكن لحد الآن من إنهاء سيطرة «الهاكرز» لتواصل الصفحة نشر فيديوهات غريبة.

ورغم أن اتحاد الكرة كشف أنه يعمل على استعادة الصفحة في أسرع وقت ممكن، واستئناف تغطية نشاطات وبطولات كرة القدم الأردنية بالشكل المعتاد، فإن الأمر يتخذ فترة زمنية بالنظر لكون الحساب رسمي وموثق من قبل موقع التواصل الاجتماعي، وسط سلسلة من الفيديوهات التي تواصل التدفق وسط تعليقات من المتابعين تمزج بين الاستغراب من عدم القدرة على التغلب على «الهاكرز» والفكاهة مما يجري في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد فقد قبل وبشكل مفاجئ الصور التي كان نشرها على موقعه لمباريات دوري المحترفين، قبل أن تتخذ الصفحة منحنى جديداً وسط ترقب إلى متى يستمر تفوق المتسللين.