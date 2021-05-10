هشام الزرعوني: كأس رئيس الدولة بصمة التميز

دبي (الاتحاد)

أكد هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة كانت وستبقى دائماً حدثاً تنتظره الجماهير من موسم إلى موسم، لما تحظى به من أهمية وما تحمله من اسم غالٍ على الجميع، وشدد الزرعوني على أن قيمة النهائي الغالي هذا الموسم أنه سيجمع فريقين عريقين، لعبا النهائي الأول، وهما اللذان سيخوضان النهائي الأول في زمن ما بعد الجائحة، كما ستمثل أولى المباريات التي تسجل حضوراً جماهيرياً بالمدرجات، وهذا ما سيضفي على اللقاء المزيد من الأضواء والاهتمام،

ووجه الدعوة للجمهور لحضور المباراة والالتزام بكل التدابير والإجراءات التي دعا إليها اتحاد الكرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حتى تنتهي المباراة من دون أي تجاوزات فيما يخص بروتوكول أزمة كورونا، لأن المباراة ستكون تجربة أولى في سبيل تعميم ما ستشهده بالنسبة للمباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال وأمم آسيا المقبلتين في 2022 و2023، وأيضاً بالنسبة للموسم المقبل ومسابقاته، على أمل أن نودع نهائياً في القريب العاجل كل تداعيات تلك الجائحة.

وأثنى على التفاعل الكبير الذي يحظى به نهائي هذا الموسم، حيث بدأنا نلمس حجم الاهتمام من قبل الجماهير عبر تفاعلهم مع هذا الحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت تضج بأخبار النهائي، وبقيمة وأهمية هذا اللقب بالنسبة إلى الناديين، لاسيما وأن الفائز بهذه الكأس سينال شرف التأهل مباشرة إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، يُعد الكويتي غازي القندي أول حكم يدير نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في النسخة الأولى التي جمعت بين الأهلي والنصر على ملعب استاد دبي 11 أبريل 1975، وفاز الأهلي آنذاك بهدفين نظيفين، ليكون أول نادٍ يتوج بالكأس الغالية.