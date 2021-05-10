«الرابطة» تعقد اجتماعات تنسيقية لتتويج بطل الدوري



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين عدداً من الاجتماعات التنسيقية في إطار جهودها التنظيمية للترتيب لمراسم تتويج بطل دوري الخليج العربي، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وفريق العمل من مختلف الإدارات، مع نادي بني ياس بحضور محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة المدير العام للنادي، ومحمد الجنيبي المدير التنفيذي لشركة بني ياس لكرة القدم وفريق العمل، ومع نادي الجزيرة بحضور علي الحمادي المدير التنفيذي وفريق العمل بالنادي. وتم خلال الاجتماع مع الناديين بحث ترتيبات المباراة الأخيرة التي ستقام على ملعب الناديين، والبرتوكول والعمليات الخاصة بتنظيم تتويج الفريق، في حال فوزه بلقب الدوري وكافة الجوانب اللوجيستية والتنظيمية المرتبطة بالحدث. كما عقدت الرابطة اجتماعاً مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لبحث الإجراءات الأمنية للمباراتين والمراسم التي ستعقب إحداهما، في حال كانت هناك مراسم تتويج سواء في استاد محمد بن زايد أو استاد بني ياس. وأكد وليد الحوسني، أن رابطة المحترفين ورغم الجهد المضاعف في موسم استثنائي للمرة الأولى لا يتم فيه حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة منذ فترة طويلة تعود إلى موسم 2008-2009، فإنها ستقوم بإعداد تجهيزات في ملعبين مختلفين لضمان أن يكون حفل التتويج بنفس الصورة الأنيقة التي عودنا فيها الجماهير على الظهور بها في هذه الاحتفالية التي تعني الكثير للفريق الفائز، وهو ما جعلنا نبدأ التحضيرات خلال الأيام الحالية، حيث يسير العمل على قدم وساق للوقوف على كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح الحدث. وثمن الحوسني تعاون كل من نادي الجزيرة ونادي بني ياس، في الترتيبات الخاصة بمراسم التتويج والمباراة الأخيرة للفريقين اللذين يتنافسان على اللقب، مع توجيه الشكر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وكافة الجهات والمؤسسات والشركاء الذين كان لهم بالغ الأثر ليس فقط في ترتيبات هذه الجولة الحاسمة، ولكن في نجاح هذا الموسم بكافة تفاصيله.