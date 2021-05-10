خصيف «سوبر هاتريك» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي المخضرم «كأس سبورت فور أوول» للمرة الأولى هذا الموسم، نجماً للجولة 25 من دوري الخليج العربي، في الاستفتاء الذي تجريه الشبكة أسبوعياً، بعدما ساهم تألق جابر في فوز شباب الأهلي على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف نظيفة، ودخوله المربع الذهبي بـ 47 نقطة في المركز الرابع حيث افتتح يوسف جابر أهداف فريقه في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ثم مرر تمريرة طولية حاسمة لزميله كارلوس إدواردو، أفضت إلى هدف ثاني قتل المباراة لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 30. وحصل يوسف جابر على «33%» من أصوات الخبراء والجمهور، متفوقاً على نجم الشارقة العائد من الإصابة إيجور كورنادو، الذي حل ثانياً بـ «24%»، ورغم تفوق كورنادو في عدد أصوات الجماهير «219 من 643» مشاركاً في الاستفتاء، بينما جمع جابر 100 صوت فقط من الجمهور، إلا أن بطاقات ترشيح الخبراء «12 من 20»، رجحت كفت يوسف جابر، في حين حصل كورنادو على صوتين فقط من الخبراء. وبالعلامة الكاملة، فاز علي خصيف حارس الجزيرة بجائزة أفضل حارس في الجولة 25، للمرة الرابعة له هذا الموسم ونال خصيف جميع أصوات الخبراء، بنسبة 40%، وبـ 173 من 643 صوتاً للجمهور لينال «القفاز الذهبي» برصيد 56.1% بفارق كبير عن عادل الحوسني، حارس الشارقة بـ 20.1%. وفي فئة أفضل حكم، ذهبت الجائزة للمرة الخامسة في الموسم إلى محمد عبد الله الذي أدار، قمة الجزيرة والعين، ليحصل على 69% من مجمل تقييم استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي. يذكر أن نسب التصويت في الاستفتاء موزعة بين 40% لعدد 20 خبيراً رياضياً وإعلامياً، و60% لجمهور ومتابعي الشبكة المشاركين في اختيار نجم الجولة في دوري الخليج العربي ويتم تحديد نجوم الجولة بناء على بيانات دقيقة ترصدها شركة «إنستات» المتخصصة في إحصاءات المباريات للدوري الإماراتي وبالنسبة لأفضل حكم، فيتم ذلك بالتعاون مع الخبير التحكيمي مسلم أحمد، الذي يقوم بتقييم أفضل ثلاثة حكام في كل جولة، ليقوم المتابعون بالتصويت لاختيار الأفضل في ما بينهم بعد نهاية الجولات أيضاً