«يويفا» يجهز لنقل نهائي «الأبطال» إلى «ويمبلي»

لندن (د ب أ)

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» استعداداته لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي، وذلك بشرط الإيفاء بمتطلبات محددة.

ومن المفترض أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في 29 مايو الجاري في اسطنبول، لكن الحكومة البريطانية قامت يوم الجمعة الماضي بإدراج تركيا ضمن «القائمة الحمراء» للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مسؤولين من «يويفا» يجتمعون مع موظفي الخدمة المدنية من وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، ويتوقع صدور قرار خلال 24 ساعة.