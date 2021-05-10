تقارير ألمانية: فليك يقود «المانشافت» حتى 2024

ميونيخ (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانز فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام لتدريب منتخب «المانشافت» خلفاً ليواكيم لوف.

وذكرت صحيفة «آبندتسايتونج» الصادرة في ميونيخ اليوم، أن من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل، حيث سيقود المنتخب في بطولة كأس العالم مونديال 2022 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتردد اسم فليك (56 عاماً) منذ فترة طويلة كأوفر المرشحين حظاً لخلافة لوف، وكان فليك قد ناشد ناديه الحالي بايرن ميونيخ فسخ عقده المستمر حتى 2023.

يشار إلى أن فليك حصد مع بايرن سبع بطولات دولية ومحلية، وقد نزل النادي على رغبة فليك وتعاقد مع مدرب لايبزج، يوليان ناجلسمان لقيادة النادي البافاري خلفاً لفليك، اعتباراً من الموسم الجديد.