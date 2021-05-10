أبوظبي تزف بطل دوري الخليج العربي في ليلة الحسم

معتصم عبد الله (دبي)

تزف أبوظبي مساء الغد بطل دوري الخليج العربي لموسم 2020- 2021، في ظل المنافسة المحتدمة بين الجزيرة المتصدر برصيد 54 نقطة، وملاحقة بني ياس «الوصيف» برصيد 53 نقطة على «عيدية درع الدوري» في الجولة 26 والأخيرة، التي تشهد إقامة 7 مباريات في توقيت متزامن لحسم المنافسة على اللقب، وصراع تجنب الهبوط مع حتا، والذي يجمع عجمان والفجيرة. وتتوزع الأنظار على ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والذي يستضيف مباراة «فخر أبوظبي» وخورفكان، وملعب بني ياس في الشامخة الذي يحتضن مواجهة السماوي وضيفه الوحدة، حيث يكفي الجزيرة الفوز أو التعادل لحسم اللقب الثالث في تاريخه بعد موسمي 2010- 2011/2016- 2017، فيما يرفع السماوي الذي يحتاج للتفوق على العنابي وانتظار تعثر الجزيرة شعار«اللقب الأول». وبعيداً عن سباق اللقب، يشتعل التنافس في قاع الترتيب لتجنب مرافقة حتا «أول الهابطين إلى دوري الأولى»، بين فريقي عجمان صاحب المركز الـ 12، والفجيرة صاحب المركز قبل الأخير الـ 13، ولكل 15 نقطة ولكن من 25 مباراة للبرتقالي و24 للذئاب الذي يملك في رصيده مباراة مؤجلة أمام الوحدة. وسيكون الفوز حاسماً لبقاء البرتقالي بأفضلية المواجهات المباشرة، فيما يحتاج «الذئاب» إلى فوز بفارق أهداف أكبر من خسارته مباراة الدور الأول 1-2 أمام ذات المنافس، في الوقت الذي يحيل فيه التعادل أوراق حسم بطاقة الهبوط الثانية إلى المباراة المؤجلة بين الفجيرة والوحدة، والمقررة السبت المقبل على ملعب الفجيرة. ويزيد فارق النقطة من إثارة المنافسة على المركزين الثالث والرابع في ترتيب مربع الكبار، الذي يجمع الثلاثي الشارقة صاحب الـ 48 نقطة في مباراته أمام مضيفه اتحاد كلباء، فيما يلتقي النصر«الخامس» برصيد 46 بضيفه شباب الأهلي الرابع برصيد 47 نقطة، وستكون مباراة «الديربي القديم» بروفة للنهائي المرتقب بين قطبي دبي على كأس صاحب رئيس الدولة الأحد المقبل. ويلتقي في بقية مباريات الجولة الأخيرة، الوصل «التاسع» برصيد 34 نقطة بضيفه الظفرة الـ 11، فيما ينهي حتا «المتذيل» مشواره في دوري الكبار بخوض مباراته الأخيرة أمام مضيفه «العين» السادس.

مباريات الجولة 26

بني ياس - الوحدة 22:00

الجزيرة - خورفكان 22:00

الفجيرة - عجمان 22:00

النصر - شباب الأهلي 22:00

اتحاد كلباء - الشارقة 22:00

الوصل - الظفرة 22:00

العين - حتا 22:00