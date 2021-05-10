شباب الأهلي بطل كأس اليد بقرار مركز التحكيم



رضا سليم (دبي)

اعتمد اتحاد اليد فوز شباب الأهلي بكأس الإمارات للرجال، تنفيذاً لقرار مركز التحكيم الرياضي بفوز «الفرسان» على العين 29-22، وإلغاء قرار الاتحاد بخسارته 0-10، حيث جاء ترتيب الدور النهائي للبطولة بتصدر شباب الأهلي ثم الشارقة والعين. كان فريق الشارقة قد توج بالكأس بعد فوزه على العين، ورغم خسارته أمام شباب الأهلي في الدور النهائي الذي أقيم بنظام دوري من دور واحد، إلا أنه توج بالكأس على اعتبار أن اتحاد اللعبة اعتمد خسارة شباب الأهلي أمام العين 0-10، نظراً لمشاركة لاعب مقيم أكثر من العدد المسموح ولجأ إدارة النادي إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي أعاد لهم الفوز بالمباراة وجاء في القرار جملة «وما يترتب عليه». وقام اتحاد اليد بمخاطبة مركز التحكيم الرياضي للاستفسار عن بنود القرار بعد قبول القرار شكلا وتم دفع الرسوم التي فرضها المركز على الاتحاد، ثم جاء قرار الاتحاد بالتنفيذ كان أن هناك مهلة محددة على تنفيذ القرار، ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد باستلام الكأس من الشارقة وتسليمه إلى شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية: فريق شباب الأهلي استحق البطولة بالفوز في المباراتين والقرار انتصار للأندية واتحاد اللعبة وليس لنادينا فقط، وهي خطوة مهمة في وجود مركز التحكيم الرياضي يفصل في جميع القضايا الرياضية، ونحن ندعم الاتحاد بكل شيء، ونشكرهم على التواصل معنا، كما نشكر مركز التحكيم على كل ما يقدموه لرياضة الإمارات، ونحن نتقبل جميع القرارات سواء من المركز أو الاتحاد. وأكد مركز التحكيم الرياضي في بيان صادر له أمس «أن الأحكام الصادرة عنه نهائية، وحائزة لحجية الأمر المقضي، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي»، وأكد ضرار بالهول نائب رئيس المركز على ضرورة التزام كل الأطراف التي لجأت للتحكيم بقرارات المركز وأحكامه، من خلال استيفاء كافة المتطلبات الواردة سواء في القواعد الإجرائية أو الالتزام بمواعيد وثيقة التحكيم، ومراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق الهدف المنشود من وراء اللجوء إلى التحكيم وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو الأمر الذي يسعد الجميع طالما كانت الغاية تطبيق العدالة والنزاهة وخدمة مصلحة رياضة الإمارات.