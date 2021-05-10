تأجيل رحلة باخ إلى اليابان بسبب كورونا

طوكيو (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم تأجيل رحلة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى اليابان، بعد تمديد الحكومة اليابانية حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن يشارك باخ في جولة الشعلة الأولمبية في مدينة هيروشيما غرب اليابان في 17 مايو الجاري، وأن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وكذلك مع سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد في اليوم التالي.

وأعلن سوجا يوم الجمعة الماضي تمديد حالة الطوارئ لمدة 20 يوماً في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو حتى 31 مايو الجاري، قبل أقل من شهرين على انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو المقبل، بعد تأجيلها من العام الماضي بفعل الجائحة.