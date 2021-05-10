«تنس أميركا» يغيب عن الـ «توب 30»



باريس (أ ف ب)

للمرّة الأولى منذ اعتماد تصنيف لاعبي كرة التنس المحترفين عام 1973، لا يتواجد أي لاعب أميركي في المراكز الثلاثين الأولى، في حين استعاد الروسي دانييل مدفيديف المركز الثاني من الإسباني رافايل نادال، الذي دفع ثمن خروجه من الدور ربع النهائي لدورة مدريد الأسبوع الماضي، فيما تصدر التصنيف الصربي نوفاك ديوكوفيتش.أما أوّل لاعب أميركي في التصنيف، فهو تايلور فريتز الذي يحتل المركز الحادي والثلاثين. يؤشّر هذا الأمر إلى التراجع الكبير للولايات المتحدة التي وضعت أكبر عدد من اللاعبين في صدارة التصنيف العالمي (جيمي كونورز، جون ماكنرو، جيم كوريير، بيت سامبراس، أندري أجاسي، أندي روديك)، لكنها لم تشهد أي ممثل لها على قمة الهرم منذ عام 2004. في المقابل، عزّز الألماني ألكسندر زفيريف مركزه السادس، بتتويجه بطلاً لدورة مدريد بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني الأحد في المباراة النهائية. واللقب هو الأول لزفيفريف في إحدى دورات الألف نقطة للماسترز منذ 3 سنوات، بعد خسارته ثلاث مباريات نهائية في هذه الفئة من الدورات التي تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية بعد البطولات الكبرى في الجراند سلام، بعد سقوطه في روما عام 2018، وشنغهاي عام 2019 وباريس عام 2020. وفي فئة السيدات، ارتقت البيلاروس أرينا سابالينكا ثلاثة مراكز لتتقدّم إلى الرابع، وهو أفضل مركز لها في مسيرتها بعد تتويجها في دورة مدريد، وأثبتت سابالينكا (23 عاماً) استقرار مستواها على الملاعب الترابية قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، بعد تغلّبها على الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً، لتثأر من خسارتها أمامها في دورة شتوتغارت الألمانية قبل أسبوعين، واللقب هو العاشر لسابالينكا في مسيرتها والثاني منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في أبوظبي، ودخلت التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا نادي اللاعبات العشر الأوليات، باحتلالها المركز العاشر بعد بلوغها ربع نهائي مدريد.