«أوول بلاك» بطل كرة قدم السيدات

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق «أوول بلاك» بدرع بطولة كرة قدم السيدات، بعد فوزه على فريق الإمارات 5-3 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب ذياب عوانة، بحضور أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية، وغالية عبدالله المازمي عضو اللجنة.

وقامت أمل بوشلاخ بتسليم لاعبات فريق «أوول بلاك» الميداليات الذهبية ودرع البطولة، فيما سلمت الميداليات الفضية للاعبات فريق الإمارات، والميداليات البرونزية للاعبات فريق الاتحاد.

وقالت أمل بوشلاخ: حققت البطولة الأهداف المرجوة منها، أبرزها عودة المنافسات للعبة حتى وإن كانت في السياق الودي نظراً لفترة التوقف الطويلة، إضافة لإكساب لاعبات منتخبنا للشابات حساسية المباريات والاحتكاك في المنافسات الكروية، مشيرة أن كرة القدم النسائية عامة والمنتخبات الوطنية خاصة تحظى بدعم غير مسبوق من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، والذي رفع المعنويات خلال الفترة الحالية التي تشهد استعدادات منتخباتنا للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة.