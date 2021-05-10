«سيتي جروب» تعيد تروا إلى دوري الأضواء الفرنسي بعد غياب

مراد المصري (دبي)

واصلت مجموعة سيتي لكرة القدم «سيتي فوتبول جروب» حصد الإنجازات، وهي التي تعد مثالاً رائداً على مستوى العالم، من خلال امتلاكها عشرة أندية يتصدرها مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما أصبح فريق تروا أول الصاعدين إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي في الموسم المقبل، ليبدأ بجني ثمار انتقال ملكيته إلى المجموعة الإماراتية مطلع الموسم الجاري فقط.

وواصلت مجموعة سيتي الكروية تحقيق الإنجازات، بعدما قادت تروا بشكل قياسي منذ الموسم الأول لضمان لقب دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وانتزاع بطاقة العودة إلى «الأضواء» في الموسم المقبل، حيث انتقلت ملكيته بالكامل للمجموعة بنسبة 100% في سبتمبر 2020، ليسير على درب النجاح.

تروا لم ينجح بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي منذ ودع في موسم 2016 -2017، وخسر في الموسم الماضي فرصة العودة في الأمتار الأخيرة عندما خسر في المباراة الفاصلة.

ارتفع رصيد تروا إلى 77 نقطة هذا الموسم وهو عدد قابل للزيادة مقارنة بتحقيقه 51 نقطة فقط في الدرجة الثانية الفرنسي في الموسم الماضي في نقلة كبيرة في عهد السيتي.

يحسب لمجموعة السيتي منح المدرب الفرنسي لوران باتل الاستمرار مع الفريق ومواصلة مشروعه الواعد، وعدم تغييره عند انتقال الملكية، وهو ما ساهم في استقرار الفريق على مدار الموسم الحالي.

قام بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال السعودي بتهنئة تروا الذي لعب في صفوفه في عام 2005، حيث نشر صورة احتفالات الفريق، وكتب: ألف مبارك الموسم الرائع وانضمامكم إلى الدوري الفرنسي الممتاز، وأتمنى لكم التوفيق في كل ما تقومون به.