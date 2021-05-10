من يكسر أرقام «الأسد» جوميز مع الهلال؟

رضا سليم (دبي)

نجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، في تخطي حاجز الـ 100 هدف في تاريخ مشاركاته مع فريقه منذ انتقاله في صيف 2018، وبات الهداف التاريخي للأزرق وحطم كل الأرقام، ويبقى السؤال: من يكسر أرقام «الأسد» مع الأزرق بعد رحيله نهاية الموسم؟ دخل الفرنسي بافيتيمبي جوميز (35 عاماً) نادي المائة بقميص الهلال، وهي المئوية الأولى مع الفريق والثالثة له في مشواره، عقب تسجيله ثنائية في مرمى الشباب، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري السعودي، ووصل للهدف 101 مع الأزرق و315 في الأندية السبعة التي لعب لها. وأحرز «الأسد» الفرنسي 100 هدف، بواقع 68 هدفاً في الدوري و8 أهدافٍ في كأس الملك و17 هدفاً في دوري أبطال آسيا، و5 أهداف في كأس زايد للأندية العربية الأبطال وهدفين في كأس العالم للأندية. ويتصدر جوميز لقب الهداف التاريخي للاعبين الأجانب مع الهلال، بعدما جرد كارلوس إدواردو الذي انتقل إلى شباب الأهلي من لقبه والذي سجل 81 هدفاً مع الفريق، ويليهما البرازيلي تياجو نيفيز وسجل 59 هدفاً، ومن المتوقع أن يحتفظ جوميز برقمه لسنوات طويلة. ويحتل المهاجم الفرنسي صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفاً، ويأتي خلفه كارلوس ستراندبيرج لاعب أبها برصيد 16 هدفاً، وبات جوميز أول لاعب في تاريخ الهلال يستطيع إحراز 20 هدفاً على الأقل في 3 مواسم متتالية في الدوري السعودي. وتعاقدت إدارة الهلال مع المالي موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل، ليكون بديلاً للهداف التاريخي الذي سيرحل مع نهاية عقده ويملك عدداً من العروض في الدوريات التركي والفرنسي والأميركي. وانضم جوميز لصفوف الهلال في صيف عام 2018 قادماً من جالطة سراي التركي، وينتهي عقده الشهر المقبل، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019، حيث حصد جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة بتسجيله 11 هدفاً. ووجه بافيتيمبي الشكر لزملائه اللاعبين وقال:«لا أستطيع تسجيل 100 هدف بمفردي.. شكراً لكم، لكن إن لم نحتفل بالدوري ونكن أبطالاً، فلن يعني هذا الإنجاز شيئاً، أريد اللقب»، ووصل الهلال إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يبقى الشباب بالمركز الثاني وفي رصيده 48 نقطة.