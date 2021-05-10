بيرلو: لن أستقيل!

تورينو (رويترز)

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إنه لن يستقيل من منصبه، بعدما شاهد تراجع ناديه خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وعقب الخسارة 3-صفر أمام غريمه ميلان الأحد، وأصر على أنه يستطيع الأداء بشكل أفضل.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كريستيانو رونالدو هدفين قرب النهاية، ليفوز يوفنتوس بصعوبة على أودينيزي، ويتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة ميلان الذي يعاني أيضاً من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة. وقال بيرلو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «أستقيل؟ لا. لقد توليت هذا المنصب بالكثير من الحماس. هناك صعوبات لكن عملي مستمر، أعتقد أني أستطيع الأداء بشكل أفضل، وأستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق. يجب المضي قدماً. سأواصل عملي طوال فترة السماح لي بذلك». وأضاف: «لقد بدأنا في الواقع بشكل جيد، لكن تراجعنا، وهذه النتيجة النهائية. من الصعب تفسير ذلك الآن. هناك الكثير من الأمور التي لم تحدث»، وتصدر ميلان الدوري فترات طويلة من الموسم، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في السباق مع إنتر ميلان الذي ضمن مؤخراً حصد اللقب.