خورفكان يستضيف آسيوية الصالات

فيصل النقبي (خورفكان)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مواجهات ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة الصالات 2021 المقررة في ليتوانيا، على صالة نادي خورفكان في الفترة ما بين 20 و 25 مايو الجاري.

وكانت قرعة الملحق أوقعت منتخب العراق في مواجهة تايلاند، في حين يتقابل المنتخب اللبناني مع فيتنام. وينضم الفائزان من مباراتي الذهاب والإياب، إلى منتخبات اليابان وإيران وأوزبكستان، التي حصلت على بطاقات التأهل إلى كأس العالم، بالنظر إلى نتائجها في النسخ الأخيرة من بطولة آسيا لكرة الصالات.

ويطمح العراق في الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وينطبق الأمر ذاته على منتخب لبنان. وتنطلق كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا اعتباراً من 12 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 3 أكتوبر المقبل.

وقال خالد مراد الرئيسي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان: إن الاستضافة تعكس ثقة الاتحاد الآسيوي واتحاد اللعبة في اسم خورفكان وقدراته التنظيمية، وخاصة بعد النجاح الباهر لتنظيم بطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات.