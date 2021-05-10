«محرم» بطل كأس الوثبة في بوردو

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الجواد «محرم» في فرض نفسه بقوة في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري دجلفور، الذي اقيم بمضمار بوردو الفرنسي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، وتنافست خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، على جوائز مالية وقدرها 16.000 يورو.

وبقيادة محنكة من الفارس جوليوم جودجاي، وبإشراف توماس فورسي، اندفع الجواد «محرم» المنحدر من نسل «عاصي» من الصفوف الخلفية ليتجاوز منافسيه واحداً تلو الآخر، لينتزع الفوز بجدارة وبفارق 7 أطوال عن أقرب منافسيه، مسجلاً 1:51:66 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني المرشح الأول «إحسان دو تواليه»، بإشراف المدرب جي دوميول وقيادة الفارس أوليفييه داندنج، بفارق طولين عن صاحب المركز الثالث «أبيس دو ليتري»، بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.