ناصيف البياوي: نخوض أهم لقاءات الموسم

فيصل النقبي (الفجيرة)

وصف التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة لقاء فريقه أمام عجمان في الجولة الأخيرة من الدوري «الثلاثاء» بأنه أهم لقاءات فريقه بالدوري على الإطلاق هذا الموسم وعن كل نقاط الدوري.

وأضاف: نخوض لقاء حاسماً ومهماً للغاية، ولا مجال فيه لأية نتيجة سلبية، ونعلم أن التعادل قد يكون مفيداً، لكن لن ندخل اللقاء سوى للفوز والنقاط الثلاث وهو الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا.

وأكمل: يدرك الجميع أن الفوز على عجمان يعني البقاء في دوري المحترفين، وجهزنا اللاعبين لهذا اللقاء وهم متحمسون للفوز وتقديم عرض إيجابي ويدركون أهمية وصعوبة المباراة، ولا داعي لكي نقول لهم شيئاً جديداً فهو يدركون الواقع جيداً، وعناصر الفريق جاهزة لهذا التحدي الصعب.

