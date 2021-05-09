العنبري: الشارقة طموحه البقاء في المركز المتقدم

علي معالي (الشارقة)

يرى عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، أن صعوبة مباراته أمام اتحاد كلباء، في الجولة الختامية لدوري الخليج العربي، تأتي من أن المنافس قادم من خسارة في الجولة الماضية، وقال: اتحاد كلباء صعب على ملعبه، ولديه طموح في الفوز بالمباراة، حتى يكون في مراكز متقدمة بجدول الترتيب، وهو قريب من العين، ويتساوى مع الوحدة، وكل هذه العوامل تجعل المباراة صعبة وقوية في الوقت نفسه.

وأضاف: لدى الشارقة أيضاً طموح الانتصار، للاستمرار في مركزه المتقدم، وعلينا أن نهتم بكل لحظات المباراة، وأن تكون نسبة التركيز عالية، وأن نستمر على نهج النتائج الإيجابية التي حققناها مؤخراً.

من جانبه قال لوان بيريرا لاعب الشارقة: مباراة أمام منافس قوي، ونجهز أنفسنا جيداً، لنخرج من المباراة بنتيجة مهمة، ونحن في نهاية موسم، وأغلب اللاعبين في كل دوريات العالم يشعرون بالإرهاق، ومع ذلك نحاول بذل أقصى الجهد، وندرك أن من يشارك بديلاً في المباريات يسعى لبذل الكثير لمصلحة الفريق.