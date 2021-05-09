بيدرو: نحترم حتا وهدفنا النقطة 41

دبي (الاتحاد)

قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين عن مواجهة حتا «الثلاثاء»: تقرر أن نخوض آخر ثلاث مباريات في مسابقة الدوري على نحو متتابع وفاصل زمني قصير، بين كل مباراة والأخرى ثلاثة أيام، وهدفنا في آخر مباراة بالموسم لن يتغير بكل تأكيد إذ نسعى لحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: سنخوض مباراتنا أمام فريق حتا الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، الأمر الذي يجعلهم يلعبون من دون أي ضغوط، وأعتقد أنه علينا الاستمتاع بهذه المباراة والاستعداد لها مع إظهار الاحترام الكبير للفريق الضيف، وكذلك جماهيرنا الكبيرة، وأن ننهي هذا الموسم بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، وأن تصبح نقاطنا 41 نقطة هذا ما نركز عليه حالياً في مباراتنا الأخيرة.