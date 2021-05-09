داسيلفا: «تحسين الصورة» شعار اتحاد كلباء

فيصل النقبي (كلباء)

كشف خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه استعد جيداً لمباراة الشارقة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة 26» لدوري الخليج العربي»، رغم الخسارة القاسية أمام حتا في الجولة الماضية، وضيق الوقت بين المباريات.

وقال: إن «النمور» يسعى في اللقاء الختامي، لتحسين صورته بالدوري، وأن يختتم البطولة بطريقة رائعة، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق هذا الموسم.

وأضاف:وقفنا على الأخطاء، وتعاهدنا على تقديم مستوى أفضل خلال اللقاء أمام الشارقة، وعلينا أن نلعب بقوة وانتباه، وألا نكرر الأخطاء التي حدثت في مباراة حتا.

وقال داسيلفا إنه سيمنح الفرصة لبعض البدلاء خلال اللقاء المقبل.