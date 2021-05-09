الرمادي: الفوز يُجنب عجمان انتظار «بصيص الأمل»!

رضا سليم (دبي)

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفجيرة يوم الثلاثاء المقبل في «الجولة 26» لدوري الخليج العربي، أن فريقه بحاجة إلى الفوز في آخر مباراة في الموسم، من أجل البقاء بدوري المحترفين، والفوز هو الطريق الوحيد للبقاء، بينما التعادل يجعل «البرتقالي» لديه «بصيص» من أمل، في أن يفوز الوحدة في المباراة المؤجلة، وندرك أهمية المواجهة، ونأمل أن نحسمها.

وأضاف: كنت أتمنى أن تكون مباراتنا مع الفجيرة، هي الأخيرة في الدوري، ولا ننتظر مباريات أخرى، وهو ما يجعلنا نحتاج إلى الفوز، والفريق تعرض للإجهاد في مباراة الشارقة، بعدما قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة، حيث لعبنا مع «فخر أبوظبي» في الساعة الحادية عشرة مساءً، ثم الشارقة في الساعة التاسعة مساءً، واختلاف التوقيت لم يكن مناسباً لعجمان، عكس الشارقة الذي لعب آخر مباراتين في التوقيت نفسه، ونقوم بعلاج الثغرات، والعمل على استشفاء اللاعبين، بحيث يكونون في جاهزية تامة، خاصة أن صفوفنا مكتملة، ونحاول أن يكون جميع اللاعبين موجودين في المباراة.