زاناردي: الضغط على الجزيرة وليس خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أهمية الظهور بصورة جيدة أمام الجزيرة «المتصدر» في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة 26» لدوري الخليج العربي، رغم صعوبة المواجهة بينهما، مشيراً أن الضغط على الجزيرة، وليس على فريقه، لأنه يلعب على البطولة.

وقال إن لقاء الذهاب الذي انتهى لمصلحة «النسور»، أصبح من الماضي، والجزيرة من الفرق المنافسة على اللقب، وهو المرشح الأول للبطولة.

وأضاف: تجهزنا جيداً للقاء، رغم ضيق الوقت، بسبب المباريات المتتالية، وليس هناك الفترة الكافية للاستعداد، ولكن علينا أن نواصل تقديم العروض الإيجابية، حتى نختتم الدوري بوضعية جيدة، ولدي ثقة باللاعبين، وحققنا أرقاماً جيدة، وقادرون على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.