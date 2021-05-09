قويض: الظفرة يأمل ختاماً جيداً في «موسم للنسيان»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تمنى السوري محمد قويض المدير الفني لنادي الظفرة أن يظهر فريقه بشكل أمام الوصل «الثلاثاء» في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، معتبراً أن الفريق يعتبر موسمه الحالي للنسيان، بعد أن مر خلاله بظروف ومطبات عديدة بجانب غياب الاستقرار الفني.

وقال: لا أحد راضٍ عن أداء الفريق لا الإدارة ولا الجهاز الفني ولا حتى اللاعبين أنفسهم والمحصلة الإيجابية الوحيدة هي البقاء بين المحترفين، في آخر 4 جولات الموقف بالبقاء، دفعنا ببعض اللاعبين الشباب واللذين لم يشاركوا من قبل حتى نتمكن من الوقوف على مستوياتهم لتحديد من يستمر معنا في الموسم المقبل.

وأضاف: الوصل الذي تغير كثيراً مع المدرب هيلمان وقدم أداءً مميزاً في الفترة الماضية، ظروفنا لم تتبدل حيث ما زلنا نفقد جهود 7 لاعبين أساسيين، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة أمامه تكون خير ختام للموسم، وسيعود الفريق في الموسم الجديد بشكل أفضل.