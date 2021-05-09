تين كات: واثق بقدرة الوحدة على حصد «العلامة الكاملة» أمام بني ياس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة، عن ثقته في فوز فريقه، والخروج بـ «العلامة الكاملة» أمام بني ياس الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وقال: احترم بني ياس كثيراً، والعمل الذي قام به، وهو منافسنا في المباراة، ومهمتنا أن نبلغ الانتصار، وأجهز فريقي بأفضل صورة ممكنة قبل مباراة بطريقة طبيعية، من أجل أن يفوز في المباريات، وتجاوز الضغوطات، وهدفنا دائماً هو الفوز في أي مواجهة نخوضها، بغض النظر عن اسم المنافس، أو وضعه في جدول الترتيب.

وأضاف: أثبتنا مسبقاً أن الوحدة يمكنه التغلب على أي منافس، عندما هزمنا بيروزي الإيراني وصيف دوري أبطال آسيا، وقبلها حققنا النصر على الجزيرة متصدر الدوري، لذلك فإن ثقتي باللاعبين وقدرتهم على الفوز كبيرة، «العنابي» في حالة جيدة، وسأدفع بالتشكيلة الأفضل في المباراة.

من جهته، قال عبدالله حمد لاعب الوحدة: الوحدة يبحث عن النقاط الثلاث، والتركيز والعمل الجاد مفتاح تفوقنا في المباراة.

يذكر أن الوحدة أدى تدريبه الأساسي للقاء اليوم «الأحد» في دبي، ويعود منها صباح غد «الاثنين»، حيث يختتم تحضيراته على ملعبه في أبوظبي، قبل التوجه في اليوم التالي إلى ستاد بني ياس بالشامخة لخوض المباراة.