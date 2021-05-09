مهدي علي: مواجهة النصر خير استعداد لنهائي الكأس

منير رحومة (دبي)

اعتبر مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه مع النصر في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، والتي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر «الثلاثاء»، خير استعداد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، في نهائي كأس رئيس الدولة الأحد المقبل.

وتمنى مهدي أن تكون آخر مباراة في دوري الخليج العربي، أفضل ختام لسلسلة مباريات «الفرسان»، واستكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة السابقة.

أما في ما يتعلق بجاهزية الفريق للمباراة فقال: سوف أمنح الفرصة لإراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات السابقة، وندخل المباراة بتشكيلة مناسبة.

وأضاف: نؤدي أول تدريب بعد مباراة الوصل الأخيرة، وجميع اللاعبين جاهزون، كما ستكون هناك بعض الغيابات، وإصابة البرازيلي إيجور جيسوس بسيطة، وسيكون جاهزاً لمباراة النهائي.