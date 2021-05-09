دياز: النصر وشباب الأهلي «كتابان مفتوحان» في «بروفة النهائي»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر على الأهمية الخاصة لمباراة فريقه أمام ضيفه شباب الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وقال «المواجهة المرتقبة بروفة للمواجهة الأهم في نهائي كأس رئيس الدولة، وختام الموسم 2020- 2021».

وشدد دياز على رغبة «العميد» الجادة في تحقيق الفوز، وإنهاء المشاركة على مستوى الدوري بشكل جيد، وحصد ثلاث نقاط جديدة، تعزز الظهور الإيجابي للفريق، بتحقيقه أعلى معدل رصيد من النقاط في دوري المحترفين، منذ عقد كامل، وأضاف «الفريقان كتاب مفتوح، ونحرص من جانبنا على تجهيز العناصر التي ستعوض الغيابات في نهائي كأس رئيس الدولة».

ولفت مدرب النصر إلى أن الجهاز الفني فضل إراحة يعقوب البلوشي في المباراة الماضية، استعداداً لمواجهة نهائي كأس رئيس الدولة، في الوقت الذي لم تكتمل فيه جاهزية ريان مينديز العائد من الإصابة، لخوض مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة.

من جانبه، عبر عبدالله عباس اللاعب الشاب في صفوف «العميد»، عن سعادته بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي، وأضاف «خوض نهائيين على التوالي في كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، بجانب فرصة المشاركة في بعض مباريات الدوري، حافز لأي لاعب وأطمح لاستثمار الفرصة بشكل جيد ومساعدة زملائي في تحقيق النتائج المطلوبة».