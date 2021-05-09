كايزر: الجزيرة لا يفكر في الاحتفالات والفوز الطريق الوحيد إليها

مصطفى الديب (أبوظبي)

شدد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، على أن فريقه والجهاز الفني لا يفكران في احتفالات الفوز بالدرع حالياً، والتركيز فقط على مباراة خورفكان في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي يوم الثلاثاء المقبل، وكيفية الفوز فيها، خاصة أنه الطريق الوحيد من أجل الاحتفال باللقب.

وأضاف: اللاعبون يعرفون تماماً أهمية المباراة، وإنها الخطوة الوحيدة المتبقية على التتويج، ومن المؤكد أن أصحاب الخبرة سيساعدون الشباب في هذا الموقف.

وأشار إلى أن خورفكان فريق جيد للغاية، ويقدم كرة قدم متميزة، والدليل فوزه علينا في الدور الأول، لذلك يجب علينا الحذر والقتال، من أجل النقاط الثلاث.

وأعلن كايزر عدم وجود غيابات بسبب الإصابات أو الإيقاف، ولكنه شدد على أن الإرهاق بسبب لعب مباراتين في 6 أيام، وهذه المباراة الثالثة في 9 أيام، قد يكون عاملاً وراء غياب البعض، لكننا في انتظار التدريب الأخير، لتحديد موقف جميع اللاعبين.