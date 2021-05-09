هيلمان: تقييم شامل في الوصل للموسم المقبل

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن فريقه يتطلع لإنهاء الموسم بتحقيق نتيجة إيجابية عندما يقابل الظفرة «الثلاثاء» في دوري الخليج العربي، ليكون ذلك حافزاً للانطلاقة بشكل جيد في الموسم المقبل، وقال: التوقف الماضي كان سلبياً لم يخدمنا، وبعد مباراة الظفرة سنبدأ العمل على ملف الموسم المقبل.

وأشار المدرب إلى أن فريقه استعد بدنياً وذهنياً للمباراة المقبلة، ورغم خسارته في المباراتين الماضيتين، لكن الظروف لم تكن في صالحه بالنظر لمجريات المباراتين، ورغم ذلك فإنه ما زال يتطلع للعودة بشكل أقوى أمام الظفرة.

ورفض المدرب تحديد اسم معين للمغادرة من صفوف الفريق خلال الصيف المقبل، وقال: سيكون هناك تقييم شامل للجميع، وهو أمر نقوم به شهرياً، كجهاز فني وإدارة بدأنا الجلوس للحديث عن الموسم القادم، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن خروج لاعبين معينين وقدوم لاعبين آخرين، وبعد مباراة الظفرة لكل حادث حديث.