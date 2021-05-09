إيسايلا: لقاء الوحدة صعب لكن لا شيء مستحيل!

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن مباراة فريقه أمام الوحدة صعبة «الثلاثاء» في ختام الدوري للغاية كونها أمام واحد من أفضل فرق البطولة خاصة بعد تغيير الجهاز الفني.

وشدد على أن فريقه سوف يسعى للقتال من أجل الفوز وتقديم ما هو مطلوب منهم، وانتظار نتيجة الجزيرة من أجل تحقيق الحلم، وقال: نحن سوف نقاتل من أجل حلمنا.

وأكد أنه لا شيء مستحيل في كرة القدم، خاصة أن الجزيرة خسر من خورفكان في الدور الأول بالثلاثة، وكذلك من الممكن أن يكون لدى خورفكان فرصة لصناعة التاريخ بتغيير وجهة الدوري في اللحظات الأخيرة.

وشدد إيسايلا على أن فريقه قدم موسماً رائعاً، مؤكداً أن لاعبيه في نظره هم الأبطال هذا الموسم، مشيراً إلى أنه فخور بما قدمه بني ياس هذا الموسم، والموقف النهائي بالمنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.