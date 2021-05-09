يونايتد يهزم أستون فيلا ويؤجل تتويج السيتي

برمنجهام (رويترز)

عوض مانشستر يونايتد تأخره ليهزم أستون فيلا 3-1 خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، بعد أن هز برونو فرنانديز وميسون جرينوود وإدينسون كافاني الشباك في الشوط الثاني، مما حرم مانشستر سيتي من الاحتفال باللقب.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 70 نقطة من 34 مباراة، متأخرا بعشر نقاط خلف سيتي الذي خاض مباراة إضافية، وأهدر فرصة حسم اللقب أمس «السبت» بخسارته 1-2 أمام ضيفه تشيلسي.

كما عزز الانتصار مسيرة يونايتد الخالية من الهزائم خارج ملعبه في الدوري إلى 25 مباراة لكن ثمن الفوز كان غالياً، بعد أن كشف المدرب أولي جونار سولشاير أن القائد هاري مجواير ربما يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال في 26 مايو الجاري.

ونقل موقع يونايتد على الإنترنت عن سولشاير قوله: ربما يغيب عدة أسابيع أو شهر، لا ندري، يبدو أن أنور الغازي سقط عليه والتوى كاحله، لا أدري مدى خطورة الإصابة، ربما يكون جاهزاً يوم الثلاثاء لمواجهة ليستر سيتي وربما لا.