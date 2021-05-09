«الآسيوي» يرشح الشارقة والوحدة للقب الأفضل

معتز الشامي (دبي)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمستوى الشارقة والوحدة في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث كان الشارقة من أوائل الفرق التي ضمنت بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، بعد تصدره للمجموعة الثانية التي استضافها على أرضه، وقدم فيها «الملك»، أداءً متميزاً ساعده على حصد 11 نقطة تربع بها على قمة المجموعة، التي ضمت منافسين أقوياء، مثل تراكتور الإيراني، وبختاكور الأوزبكي، بالإضافة إلى القوة الجوية العراقي، وأحرز الشارقة 9 أهداف، فيما تلقت شباكه 6 أهداف.

فيما تأهل «العنابي» كأفضل فريق صاحب الترتيب الثاني، بعدما تألق في المجموعة الخامسة التي استضافها جوا الهندي، وشهدت وجود بيروزي الإيراني وصيف النسخة الماضية، والريان القطري.

وحصد «أصحاب السعادة 13 نقطة، بفارق نقطتين عن بيروزي المتصدر، كما سجل لاعبوه 7 أهداف.

ووضع الاتحاد الآسيوي كلاً من الشارقة والوحدة في منافسة قوية مع الهلال والنصر السعوديين، بوصفها أفضل 4 فرق قدمت عروضاً في دور المجموعات.

وطرح الاتحاد استفتاءً عبر موقعه الرسمي للجماهير، لاختيار أفضل فريق من بين الرباعي. وقال «برزت في أبريل الماضي 4 فرق، هي الهلال والنصر والشارقة والوحدة، ونجح الجميع في التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الأهم على صعيد الأندية في قارة آسيا.

واحيا تألق الشارقة والوحدة، آمال دوري الخليج العربي في المنافسة على مقاعده لـ «نسخة 2023»، حيث يعلن «الآسيوي» تصنيف الدوريات في نوفمبر المقبل، لإعادة توزيع مقاعد البطولة في «نسخة 2023»، ويحتاج «دورينا» لمنافسة أحد ممثليه، حتى بلوغ نصف نهائي النسخة الحالية على الأقل.

ويلتقي الشارقة والوحدة في دور الـ 16 وجهاً لوجه في سبتمبر المقبل، ما يعني ضمان وصول ممثل عن دوري الخليج العربي إلى ربع النهائي الذي يقام في أكتوبر المقبل.