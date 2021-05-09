هاميلتون بطل جائزة إسبانيا لـ «فورمولا-1»

برشلونة (د ب أ)

أحرز البريطاني لويس هاميلتون «بطل العالم» لقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بول السباق حتى الأمتار الأخيرة، لكن هاميلتون تألق في الوقت المناسب ليفوز بالسباق.

وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول في إنجاز حققه للمرة رقم 100 في مسيرته التي شهدت تتويجه بلقب بطولة العالم سبع مرات من قبل.

وجاء فيرستابن في المركز الثاني يليه الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثالث.

بعد معركة شرسة مع فيرستابن فيما يتعلق باستراتيجية التوقف في مركز الصيانة، حسم هاميلتون الفوز الثالث له هذا الموسم والثامن والتسعين في مسيرته.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه فيرستابن.

وعادل هاميلتون الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في الفوز بلقب سباق إسبانيا للمرة السادسة.