قلق وتوتر قبل «كلاسيكو» الأهلي والزمالك!

القاهرة (أ ف ب)

يخيِّم التوتر والقلق على قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة الـ122 المقرر غداً بملعب استاد القاهرة الدولي في المرحلة 21 للدوري، بعدما أصر الاتحاد المحلي على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة «الكلاسيكو».

وعيّنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة طاقم تحكيم محلي لقيادة المباراة على غرار مباراة الذهاب، وذلك رغم رفض الناديين عقب الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال المباريات الماضية، إضافة إلى حالة التذبذب في المستوى والعروض والنتائج في المباريات التي لعبها الفريقان عقب قمة الدور الأول والتي أقيمت 18 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

أهدر الأهلي ثماني نقاط في 6 مباريات لعبها منذ حسمه ذهاب «الكلاسيكو»، حيث خسر أمام سموحة وغزل المحلة وتعادل مع الجونة، فيما خسر غريمه الزمالك 4 نقاط في 5 مباريات بتعادله مع المقاولون العرب وبيراميدز. ووجهت سهام النقد من قبل وسائل الإعلام والجماهير إلى مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ومدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، وتعالت أصوات للمطالبة بإقالتهما من منصبيهما.

ويخوض الزمالك مباراة الغد متصدراً الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف والذي خاض 18 مباراة فقط. ويسعى الجهاز الفني ولاعبو الزمالك للثأر من خسارتين أمام الأهلي بنتيجة واحدة 1-2 في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي والدور الأول للدوري، في سعيه إلى الابتعاد في الصدارة بعدما وجه تركيزه نحو الفوز باللقب المحلي عقب الخروج المبكر من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة. في المقابل يحاول موسيماني ولاعبو الأهلي تأكيد العقدة، وتحقيق الفوز الثالث توالياً على الزمالك وتقليص فارق النقاط التي تفصل بينهما أملاً في الصدارة والاحتفاظ باللقب للموسم السادس توالياً.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات بعد هزيمتين وتعادل بفوزه في المرحلة الماضية على الاتحاد السكندري 2-1، واشتكى مدربه موسيماني من ضغط المباريات وتعرض لاعبيه للإجهاد والإصابات نظراً لمشاركة الفريق في دوري الأبطال والدوري المحلي وكأس مصر. ولعب الأهلي الآونة الأخيرة مباراة كل 72 ساعة، وسيخوض السبت المقبل مواجهة صعبة أمام ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي الوقت الذي يعاني الأهلي من غياب أهم عناصره النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول وحمدي فتحي للإصابة، فقد عاد إلى صفوفه قطب دافعه المغربي بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم «كهربا» وحارس مرماه الأساسي محمد الشناوي الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

على الجانب الآخر، يغيب عن الزمالك الثلاثي عبدالله جمعة للإصابة في القدم والحارس محمود أبو جبل للإصابة بفيروس كورونا، وإمام عاشور للإيقاف، فيما استعاد النادي خدمات الظهير الأيسر محمد عبد الشافي بعد غياب للإصابة في الكتف منذ مباراة الكأس السوبر المحلية مع الأهلي في فبراير 2020 بالإمارات.