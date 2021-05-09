250 ملاكماً يشاركون في «آسيوية دلهي- دبي»



رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 تفاصيل النسخة الثالثة عشرة من البطولة، التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، بمشاركة 250 ملاكماً من 25 دولة، وتقام منافساتها في فندق ميريديان المطار بدبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، ومحمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات الملاكمة، وعمر الكندي إخصائي أول فعاليات مجتمعية بالمجلس ومدير البطولة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمجلس.

وقال سعيد حارب: «يسرنا أن نتعاون مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة لتوفير كل سبل النجاح لتنظيم هذه البطولة الأكبر في قارة آسيا، ونحن على ثقة من قدرة أبناء الوطن على تنظيم هذه البطولة بأفضل صورة رغم تحديات ضيق الوقت، كما نؤكد أننا سنعمل مع اللجنة المنظمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص وإجراء الفحوصات المستمرة لجميع المشاركين والعاملين فيها، من أجل سلامة الجميع، وتوفير الأجواء المناسبة لهم لتقديم أفضل مستوياتهم التنافسية». أضاف أن الإمارات نموذج يحتذى به العالم في التغلب على جميع التحديات، ومواصلة العيش بأمان وانسيابية في جميع المجالات، بعد أن استضافت الدولة بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم عام 2019، واستضافت العام الماضي بطولة الدوري الهندي للكريكت أكبر بطولة للمحترفين في العالم، وكذلك تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، تستضيف الدولة بطولة كبرى أخرى هي بطولة آسيا للملاكمة التي تم نقلها إلى دبي، بسبب ما تمر به الهند من ظروف صعبة نتيجة جائحة كوفيد 19«.

أكد حارب أن دبي استضافت في نوفمبر من العام الماضي أكبر بطولة عالمية بحضور جماهيري في رياضة الجولف، وهي بطولة موانئ دبي العالمية، كما تم تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي خلال شهر ديسمبر، بحضور رئيس الاتحاد الدولية لكرة القدم وأشهر نجوم كرة القدم العالمية تقدمهم كريستيانو رونالدو وليفاندوفيسكي وكاسياس، مما يؤكد قدرة أبناء الوطن على تنظيم واستضافة أكبر البطولات، رغم التحديات التي أدت إلى توقف النشاط في معظم دول العالم. فيما تقدم أنس العتيبة بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدوره في دعم جهود الاتحادين الإماراتي والآسيوي لنشر ممارسة رياضة الملاكمة عموماً، وتنظيم بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري، وكذلك الإعلان عن تفاصيل هذه البطولة الأكبر في القارة الآسيوية التي سيتم تنظيمها في دبي وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الخاصة الدقيقة.

وقال العتيبة: هذه البطولة تحملنا مسؤولية تنظيمها في ظرف حرج ودقيق بعد اعتذار الاتحاد الهندي للملاكمة عن الاستضافة قبل أقل من شهر على موعد تنظيمها، وذلك نتيجة لما تمر به الهند من ظروف صحية وبيئية صعبة جراء جائحة كوفيد 19، ونحن نعبر عن تعاطفنا مع ما يمر به الأصدقاء في الهند في هذا الوقت، ونتمنى لهم التعافي السريع من هذه الأزمة الطبية والإنسانية.

وأضاف: هذه البطولة تعد أكبر وأهم بطولة في آسيا قبل انطلاق منافسات الأولمبياد المقبل في طوكيو، وتمثل خير إعداد لملاكمي آسيا للتنافس على الميداليات الأولمبية، حيث يشارك فيها 250 ملاكماً من الجنسيين من بينهم ملاكمين إماراتيين، بالإضافة إلى 130 إدارياً وحكماً وفنياً.

واختتم:نرحب بالمشاركين، ونشكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وإلى مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي واللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي لدعمهم لنا لتنظيم هذه البطولة، وسنعمل على توفير جميع سبل النجاح لها لتكون بالمستوى المعروف عن تنظيم البطولات الكبرى في دولة الإمارات.

وقال محمد بو خاطر: قادرون على تنظيم حدث بهذا الحجم، ولدينا الكوادر الوطنية التي ستقوم بدورها كما يجب بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والهندي للملاكمة، وتم وضع بروتوكول خاص يضمن سلامة جميع المشاركين، وسيتم تطبيقه بدقة بما يساهم في تحقيق هدف تنظيم البطولة، ويوفر أفضل أجواء التنافس في الملاكمة.