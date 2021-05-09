ماشاريبوف يغادر شباب الأهلي بعد نهائي الكأس

الرياض (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قررت عودة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بعد إعارته لنادي شباب الأهلي، ووفقاً لما ذكرته صحيفة «الرياضية»، فإن ماشاريبوف الذي تنتهي إعارته إلى «الفرسان» عقب نهائي كأس رئيس الدولة يوم 16 مايو الجاري، سيتم قيده في قائمة النصر بدلاً من الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

كما أوضحت الصحيفة أن البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، أكد حاجته لخدمات اللاعب الأوزبكي، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر ستقوم بتسجيل ماشاريبوف في قائمته الآسيوية بدلاً من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويبدو قريباً بشدة من الرحيل عن الفريق.

وتأهل النصر إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، بعد تصدره منافسات المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن السد القطري «الوصيف».

ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني في دور الـ16 من البطولة.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف، البالغ 27 عاماً، في يناير الماضي، قادماً من باختاكور الأوزبكي، حيث كان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، لكن النادي تم حرمانه من التعاقدات بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، ليتم إعارة اللاعب إلى شباب الأهلي.