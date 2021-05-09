«الديربي القديم» يلهب حماس الجماهير بـ «قمتين» في 6 أيام

منير رحومة (دبي)

يطبع «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي، المشهد الأخير لموسم 2020-2021، بالمواجهتين المثيرتين، في ختام دوري الخليج العربي بعد غد «الثلاثاء» ، ونهائي كأس رئيس الدولة يوم الأحد المقبل، حيث تتجدد الإثارة والحماس في لقاءين مهمين خلال 6 أيام فقط، مما يرفع من أجواء التشويق، ويشد أنظار الجماهير إلى مباراتين حاسمتين.

وخلال المواجهة التي تقام غداً، يشتد التنافس بين «العميد» و«الفرسان» على حجز مقعد في مربع الصدارة بجدول الترتيب، حيث يحتل شباب الأهلي المركز الرابع بـ 47 نقطة، يليه مباشرة النصر خامساً وله 46 نقطة، وبالتالي فإن الفوز مطلوب الفريقين من أجل البطاقة الآسيوية، خاصة بالنسبة ل «الأزرق» المطالب بانتزاع النقاط الثلاث، بينما يملك «الفرسان» فرصتي التعادل أو الفوز للحفاظ على مركزه.

وفي المواجهة الثانية سيكون الرهان كبيراً والتتويج ثميناً، عندما يلتقي الفريقان في نهائي «أغلى الكؤوس»، حيث يعتبر الفوز باللقب حدثاً خاصاً، تحتفل به الجماهير لفترة طويلة، ويكون بذلك مسك ختام الموسم.

ويسعى النصر لإنقاذ موسه، ورد اعتبار خسارته في نهائي كأس الخليج العربي، وبالتالي تعويض جماهيره بلقب غال على قلوب الجميع.

ويبحث شباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة، عن «الثلاثية»، بعد أن توج بـ «السوبر» وكأس الخليج العربي، لتكون بذلك فرحة استثنائية في موسم تاريخي للاعبين والجهازين الفني والإداري.

ويذكر أن آخر المواجهات النهائية بين «العميد» و«الفرسان» كانت في نهائي كأس الخليج العربي لموسمين متتاليين، حيث توج النصر باللقب في يناير 2020، ورد شباب الأهلي الاعتبار لنفسه في يناير 2021 واستعاد اللقب.

وفي كأس رئيس الدولة، فإن آخر نهائي بينهما يعود إلى عام 2015، وتُوج «الأزرق» بركلات الترجيح، بينما المواجهة الأولى بينهما عام 1975، في النسخة الأولى للمسابقة الغالية، وحصد لقبها شباب الأهلي، وبالنسبة للقاء الأخير الذي جمع بينهما في الكأس، يعود إلى دور الـ 16 للبطولة في ديسمبر 2019، وانتزع «الفرسان» بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وتنتظر جماهير الفريقين 6 أيام استثنائية، مليئة بالتشويق والحماس، خاصة أن «الديربي القديم» موعد متجدد للعروض الفنية القوية والمنافسة الجدية على الألقاب.