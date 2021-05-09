السيتي وتشيلسي.. «التفاؤل والتشاؤم» قبل «نهائي الأبطال»!

مراد المصري (دبي)

الفوز على مانشستر سيتي في «البريميرليج»، دفعة معنوية لتشيلسي، أم أنه «فأل سيئ» بالنسبة له، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب إحصائيات سابقة لفريقين من الدولة نفسها التقيا في المشهد الختامي للبطولة القارية؟

أعاد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ذكريات غير محفزة لـ «الأزرق» الذي سبق أن قام بنفس الأمر أمام مانشستر يونايتد، وانتهى به الأمر بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لاحقاً، مع استعداده للقاء السيتي في النهائي القاري 29 مايو الجاري.

تشيلسي تفوق على «اليونايتد» 2-1 في 26 أبريل 2008، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بشهر، ليخسر لاحقاً أمام «الشياطين الحمر» بركلات الترجيح.

أتلتيكو مدريد تفوق على ريال مدريد ذهاباً بهدف، ثم تعادل معه 2-2 موسم 2013-2014، قبل أن يخسر 1-4 في نهائي الأبطال بعد التمديد.

فالنسيا دفع الثمن نفسه عندما فاز على ريال مدريد 3-2 والتعادل 2-2 موسم 1999-2000، إلا أن «الميرنجي» فاز على «الخفافيش» في نهائي الأبطال 3-صفر لاحقاً في ذلك الموسم.

دورتموند فرض التعادل 1-1 على بايرن ميونيخ في 4 مايو 2013، وفي الشهر نفسه حقق «البافاري» الفوز عليه في نهائي الأبطال، كما توج بلقب الدوري في ذلك العام.

ميلان خالف القاعدة عندما حقق الفوز على يوفنتوس 2-1 في مارس 2003، لينجح أيضاً في القبض على «السيدة العجوز» في نهائي الأبطال بركلات الترجيح.