ليدز.. «الأرقام المتطابقة» في «البريميرليج»!

مراد المصري (دبي)

يقدم ليدز يونايتد العائد هذا الموسم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» موسماً غريباً تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، بعدما تطابقت أرقامه بالكامل، بعد خوضه 35 مباراة إلى الآن.

رفع ليدز عدد انتصاراته إلى 15 فوزاً هذا الموسم في «البريميرليج» بعد التفوق على توتنهام، ولكن الغريب أن الفريق تكبد 15 خسارة أيضاً مقابل 5 تعادلات.

خطف ليدز بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الأضواء في الكرة الإنجليزية، نتيجة تمسكه بأسلوب لعب يعتمد على المتعة من دون تحفظ، والغريب تطابق أهدافه المسجلة والمستقبل أيضاً برصيد 53 هدفاً!

تطابق الأرقام جعل الفريق يوجد في منتصف الترتيب، حيث يتبادل المركز العاشر مع أرسنال حالياً، وإن تقدم مؤقتاً إلى المركز التاسع في انتظار مباراة «المدفعجية».

أحرز ليدز 34 هدفاً من اللعب المفتوح، مع اعتماده على أسلوب الاستحواذ بنسبة 64% من أهدافه، فيما استقبل 26 هدفاً من اللعب المفتوح أيضاً بنسبة 49%.

تناوب 11 لاعباً على تسجيل أهداف ليدز في «البريميرليج»، يتقدمهم باتريك بامفورد «15 هدفاً» والذي وصل إلى أفضل مستويات مسيرته مع بيلسا.

ومن جانبه، ترك ستيوارت دالاس بصمته وهو في سن الثلاثين بعدما سجل 8 أهداف، رغم التقيد بأدوار دفاعية سابقاً، قبل أن تنفجر موهبته مع المدرب الأرجنتيني.