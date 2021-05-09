البديوي يكشف سر العودة المتوهجة لـ «الساحر»

علي معالي (الشارقة)

كشف الدكتور محمد البديوي المشرف الطبي العام بنادي الشارقة، عن سر التألق اللافت للبرازيلي إيجور كورونادو في مباراة عجمان، وإحراز هدفين من ثلاثية «الملك» ضمن «الجولة 25» بدوري الخليج العربي.

أشاد البديوي بالطريقة التي يتعامل بها المدرب عبدالعزيز العنبري مع إصابة اللاعب، والتي أبعدته عن عدد كبير من لقاءات الفريق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، مؤكداً أن العنبري تعامل بذكاء مع حالة إيجور.

وقال: العنبري دفع باللاعب البرازيلي في توقيت مناسب، حتى يستفيد من طاقته، بوصفه موهبة كبيرة، ومن المهم أن يعود إلى «المستطيل الأخضر»، وهو جاهز ليقدم الإضافة للفريق، لذلك عندما أصيب جونينيو في الشوط الأول كان إيجور جاهزاً تماماً للمشاركة.

وقال الدكتور محمد البديوي: إصابة إيجور احتاجت إلى عدم ارتداء الحذاء أو الاحتكاك، واستجاب اللاعب للتعليمات خلال مراحل العلاج، وعندما وجد نفسه جاهزاً نفسياً وبدنياً أعلن موهبته مجدداً.

وأضاف: في البطولة الآسيوية كان العمل كبيراً من الجميع، أجهزة فنية وإدارية وطبية ولاعبون، لخوض 6 مباريات في فترة قصيرة، وما ساعد على العمل، وتصدر «الملك» للمجموعة، يعود إلى النجاح في الاستشفاء وتفجير طاقة وقوة اللاعبين، حتى عندما عاد الفريق إلى الدوري، نجح العنبري في اختياراته، وأن حالة التفاهم بين كافة أفراد الجهاز سبب مباشر في الحالة الإيجابية الآن.

وأشار إلى أنه لا توجد أي حالة إصابة بالفريق، رغم أن الموسم في محطاته الأخيرة، وهذا ما جعل الشارقة يقدم المباريات الأخيرة محلياً وقارياً بصورة رائعة من النواحي كافة.

ونوه البديوي إلى أن علاقته بالعنبري كانت منذ أن كان لاعباً بالمنتخب، حيث عمل لفترة مع «الأبيض»، وأن المعرفة المسبقة جعلت الأمور تمضي بإيجابية لمصلحة «الملك» الآن.