«اميلاند» بطل كأس الوثبة في داكس

داكس (الاتحاد)

خطف الجواد «اميلاند» لبرنارد فان دالفسين، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست، فوزاً صعباً من خصومه في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري ايشا، الذي أقيم بمضمار داكس الفرنسي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم، والتي شهدت نجاحاً واهتماماً كبيراً. واجتمع للسباق البالغ جائزته المالية 14000 يورو، 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بضراوة في السباق الذي حبس الأنفاس على المضمار العشبي لمسافة 2300 متر. وجاء فوز البطل «اميلاند» بفارق رأس عن «سرحان» بإشراف فرانسو روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وقطع البطل المنحدر من نسل «جاسكو دو كايرو» مسافة السباق في زمن وقدره 2:44:00 دقيقة. وتم اللجوء لجهاز الفوتو فينيش لتحديد المركز الثالث الذي جاء مناصفة بين «صباح» لياس لإدارة السباقات، بقيادة الفارس اورتيز مندزابل، وإشراف المدرب دو جوليمين، و«حا أحلم الأحلام» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد ايجوم. ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.