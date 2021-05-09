عجمان ينجح في إلغاء طرد اليماحي

رضا سليم (دبي)

نجحت إدارة عجمان في رفع البطاقة الحمراء عن اللاعب وليد اليماحي، والتي حصل عليها في مباراة الشارقة في «الجولة 25» لدوري الخليج العربي، وخسرها «البرتقالي» بـ «ثلاثية».

تقدم عجمان بطلب إلغاء البطاقة، لأن الحالة عادية، ولا ترتقي إلى الطرد، وهو ما كشفه فيديو المباراة، ووافقت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام، على قبول طلب عجمان، بعد مراجعة الحالة. وقامت لجنة مراجعة البطاقات باتحاد الكرة بإلغاء البطاقة، وهو ما يحق للاعب المشاركة مع فريقه أمام الفجيرة في «الجولة 26».

ويدخل «البرتقالي» المباراة المتبقية بفرصة الفوز على «الذئاب» لحسم البقاء في «المحترفين»، بفارق المواجهات، حتى في حال فوز الفجيرة في مباراته المؤجلة أمام الوحدة، بينما التعادل يجعل عجمان في «قائمة الانتظار»، لحين انتهاء مباراة «الذئاب» مع «العنابي». ويلعب عجمان المباراة الأخيرة مكتمل الصفوف، من دون غيابات، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين، ومن المتوقع أن يدفع أيمن الرمادي مدرب الفريق بكل الأوراق من بداية اللقاء، بحثاً عن الفوز الذي يحدد مصير «البركان».