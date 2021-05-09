اتحاد الكرة يحدد توقيت نهائي الكأس

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، موعد ضربة البداية للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بين شباب الأهلي والنصر، باستاد هزاع في مدينة العين، يوم 16 مايو، ليكون الساعة السابعة و35 دقيقة مساء.

وقررت اللجنة عقد الاجتماع الفني يوم السبت المقبل باستاد هزاع بن زايد في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويعقبه المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة وبحضور مدرب كل فريق وأحد اللاعبين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وقررت لجنة المسابقات أيضاً منح كل فريق ساعة لأداء تدريبه الأساسي في ملعب المباراة قبل يوم واحد من النهائي، حيث يتدرب النصر من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، وشباب الأهلي من الثامنة إلى التاسعة مساءً.

ويتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور والتغطية لمدة 15 دقيقة.