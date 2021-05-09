«الكون» يعتذر عن «ركلة بانينكا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

نشر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، رسالة بحسابه على «تويتر»، يعتذر فيها عن إضاعته لضربة الجزاء التي احتسبت لمصلحة فريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع من الشوط الأول، من مباراته أمام تشيلسي في «الجولة 35» للدوري الإنجليزي، وكان السيتي متقدماً 1-صفر.

وسدد أجويرو الضربة على طريقة بانينكا، ولم يوفق في التسجيل منها، ونجح الحارس السنغالي إدوارد ميندي في التصدي لها بمنتهى السهولة.

وقال أجويرو الملقب بـ «الكون» في رسالته: أود أن أعتذر لزملائي والجهاز الفني والجماهير على إخفاقي في تسجيل هذه الضربة، كان قراراً سيئاً، ولكني أتحمل المسؤولية كاملة.

وعندما سألت شبكة سكاي سبورتس الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تعليقه على هذه الضربة التي سددها أجويرو، لم يشأ أن ينفخ في «النار»، وإنما اكتفى بأن قال: هذا قراره، لقد قرر أن يفعل ذلك على طريقته، وليس عندي شيء آخر أضيفه.

وبإهدار أجويرو لضربة الجزاء، حرم نفسه من فرصة رفع رصيده من الأهداف مع السيتي، والذي توقف عند 258 هدفاً،

آخرها في «الجولة 34»، عندما سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى كريستال بالاس «2-صفر»، وهو بالمناسبة هدفه الثاني هذا الموسم في «البريميرليج»، والرابع في مختلف المسابقات، وهي محصلة ضعيفة جداً، سببها كثرة تعرضه للإصابات، فضلاً عن إصابته بفيروس كورونا، وتراجع ترتيبه بين هدافي الفريق.