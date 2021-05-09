مبوكو.. نهاية «رحلة فاشلة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يغيب الكونغولي باول مبوكو لاعب الوحدة عن فريقه أمام بني ياس يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، بسبب تراكم الإنذارات، فيما لا يتوقع أن يكون حاضراً في اللقاء المؤجل مع الفجيرة من «الجولة 24» يوم 15 مايو الجاري، لتكون مشاركته أمام النصر الجمعة الماضي هي الأخيرة في مشواره مع «العنابي» الذي بدأ في «شتاء 2020»، وينتهي بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وخاض مبوكو 27 مباراة مع «أصحاب السعادة» في الدوري، وسجل 6 أهداف وصنع ثلاثة، منها 20 مباراة و5 أهداف وصناعة هدفين في الموسم الحالي بعد الدفع به أساسياً في 15 مباراة.

وفي الموسم الماضي استبدل الجهاز الفني اللاعب في 5 مباريات، ولعب بديلاً في العدد نفسه، بإجمالي 1459 دقيقة لعب، وهي حصيلة ضعيفة للاعب كان الوحدة يعول عليه كثيراً مع بداية الموسم الحالي الذي رفع فيه شعار الفوز بالدوري، لكنه لم يوفق في ذلك لأسباب كثيرة، منها جوانب فنية وأخرى تمثلت في عدم ثبات التشكيلة، والتغيير الفني في الأمتار الأخيرة، والذي أعاد للفريق جانباً من التألق المفقود، إلا أن مبوكو ظل «الغائب الحاضر» في الفترة الأخيرة، بينما لم يلجأ الفريق إليه في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، في مؤشر كان واضحاً على عدم نية الوحدة التجديد له، بجانب عدم الحاجة الفنية إلى مركزه، في ظل التعاقد مع عمر خريبين في فترة الانتقالات الشتوية، ووجود الثلاثي خليل إبراهيم، وإسماعيل مطر، وطحنون الزعابي الذين يمكنهم أن يشغلوا مركزه، بجانب عدد من الوجوه الشابة.

تبقى تجربة اللاعب الكونغولي في «دورينا» غير موفقة، أسوة بعدد كبير من الذين تعاقبوا على الوحدة في السنوات الماضية، وهي تجربة مشابهة نسبياً للسلوفيني تيم ماتافز الذي أصبح في حكم المؤكد رحيله عن «العنابي» بنهاية الموسم، رغم تبقي موسم في عقده.

ولم تتضح الصورة بدرجة كافية حول الكوري الجنوبي لي ميونج، وكلمة الحسم بشأنه للهولندي تين كات مدرب الفريق.