سانشو.. «الحب» سر التردد

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الإنجليزي الشاب جادون سانشو «21 عاماً» مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، لم يستقر بعد على ما ينوي أن يفعله في نهاية الموسم، وما إذا كان سيرحل، أم يبقى مع ناديه الحالي، إذ قال في تصريحات لشبكة «إسبن»: أنا لم أتخذ أي قرار بعد، فيما يتعلق بمستقبلي، وأنا سعيد هنا حالياً، وأحب هذا النادي وإدارته ولاعبيه وجماهيره.

وأضاف: لا تنسوا أنه النادي الذي منحني أول عقد احتراف حقيقي في مسيرتي الكروية، وجماهيره تقف من ورائي وتشجعني بقوة. وشدد سانشو على أنه بالفعل لم يحسم بعد خطوته القادمة، معترفاً في الوقت نفسه بأنه سعيد جداً في دورتموند.

سانشو ظل لفترة طويلة هدفاً لنادي مانشستر يونايتد الذي كان يرغب بقوة في التعاقد معه منذ الموسم قبل الماضي، ولكن تشدد إدارة دورتموند خلال المفاوضات وقتها أدى إلى فشل الصفقة، ويبدو أن الجانب الألماني كان يسعى للاحتفاظ بهذا النجم الإنجليزي الذي يعتبر من أفضل النجوم الشابة على الساحة الأوروبية.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن سانشو ربما يكون متاحاً وجاهزاً للرحيل خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، ولكن إدارة دورتموند تطلب 90 مليون يورو للاستغناء عنه، وهو رقم يجعل إدارة «اليونايتد» تفكر ألف مرة قبل أن توافق عليه، في ظل الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن «جائحة كورونا».

ويشغل بروسيا دورتموند حالياً المركز الرابع في الدوري الألماني، ويقاتل من أجل حجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ما يعني أن الجولتين الأخيرتين للمسابقة تندرجان تحت شعار المصيرية والحاسمة.

وإذا ما نجح دورتموند في التأهل لدوري الأبطال، فإن ذلك قد يدفع إدارة النادي إلى المزيد من التشدد، من أجل الاحتفاظ بسانشو، وأيضاً بالنجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، في ظل ما يتعرض له النجمان من ضغوط قوية للرحيل، من جانب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة.