ريفالدو: أجويرو الاختيار الأفضل لـ «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رحب البرازيلي المخضرم ريفالدو أسطورة برشلونة بفكرة انضمام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي إلى «البارسا» في «الميركاتو الصيفي» المقبل.

وقال في تصريحات لشبكة «بيتفير»: «الكون» أجويرو سيكون بمثابة صفقة رائعة للنادي الكتالوني، مشيراً إلى أنه يأمل في توقيعه وانضمامه إلى مواطنه ليونيل ميسي في «الكامب نو» الموسم المقبل.

أجويرو الذي ينتهي عقده مع السيتي بنهاية هذا الموسم، سيصبح حراً في الانتقال مجاناً إلى أي فريق، بعد أكثر من عشر سنوات أمضاها مع «البلومون».

وأضاف ريفالدو: أتصور أن أجويرو «32 عاماً» جاهز لخوض تحدٍ جديد، ولا ينقصه الطموح، وما زلت أمامه سنوات للتألق والإجادة.

ويأمل ريفالدو في تعاقد برشلونة على وجه السرعة مع أجويرو، مؤكداً أنه سيجد مكانه سريعاً في التشكيلة الأساسية لـ «البارسا».

ودأبت وسائل الإعلام الإنجليزية «صحافةً وإذاعة وتليفزيوناً»، في الأسابيع الأخيرة على القول إن التحرك القادم لأجويرو سيكون في اتجاه برشلونة، ما دفع النجم الأرجنتيني إلى الرد عليها، قائلاً: أنتم جميعاً تكتبون برشلونة، انتظروا قليلاً، وكفوا عن ذلك، فما زلت مرتبطاً بعقد مع السيتي.