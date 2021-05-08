«الفرسان» يفتح أبوابه لـ «العنابي»

دبي (الاتحاد)

احتضن ملعب شباب الأهلي في العوير، مباراة الوحدة أمام ضيفه النصر ضمن «الجولة 25»، لدوري الخليج العربي، والتي جرى نقلها إلى دبي، بعد موافقة رابطة المحترفين، وذلك بعد انتظام «العنابي» في معسكر عقب عودته من الهند، وتأهله إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

وجنبت مرونة رابطة المحترفين، بجانب تعاون شباب الأهلي الذي فتح أبواب ملعبه بالعوير لاحتضان «العنابي»، أي تأخير لمباراة الوحدة والنصر، أسوة بمباراة الفجيرة في «الجولة 24»، والمعروف أن «الفرسان» يملك ثلاثة ملاعب جاهزة لاحتضان المباريات في استاد راشد، واستاد مكتوم بن راشد، واستاد شباب الأهلي بالعوير.

وحسم التعادل مواجهة «العنابي» وضيفه «العميد»، بعدما حول «أصحاب السعادة» تأخره في الشوط الأول 1-2، إلى تعادل 2-2، ليُفقد «الأزرق» المركز الرابع، في الوقت الذي رفع فيه «العنابي» رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، حيث يملك في جعبته مباراتين أمام الفجيرة «المؤجلة»، بجانب بني ياس في الجولة الأخيرة.جاء تأجيل اللقاء السابق لـ «العنابي» أمام «الذئاب» التزاماً بالإجراءات الاحترازية عقب العودة من جوا بالهند، والمشاركة في المجموعة الخامسة بدوري الأبطال، وحصوله على المركز الثاني، وبلوغه الدور الثاني.