«الهمة» على «قمة السلة» و«المسبار» يحلق بـ «الطائرة»

دبي (الاتحاد)

حلق فريق مسبار الأمل بكأس الكرة الطائرة في ختام مسابقات النشاط الرمضاني بنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي اشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية خلال الشهر الفضيل، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، فيما ذهب المركز الثاني إلى السلام تلاه دبي ثالثاً.

وحصل فريق 2040 على كأس كرة القدم، وجاء مسبار الأمل ثانياً، بينما كان المركز الثالث من نصيب بيت المال.

وأسفرت مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة عن اعتلاء فريق الهمة للقمة، تاركاً المركز الثاني للأبطال، فيما كان المركز الثالث من نصيب الملك.

وفي اليوم الختامي تم تتويج الفائزين في الألعاب الفردية والجماعية كرة القدم وكرة السلة على الكراسي المتحركة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية والشطرنج، إضافة إلى الفائزين من العمال في المسابقات المختلفة التي أقيمت ضمن احتفال النادي بيوم العالمي.

وأكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، اعتزازه بنجاح الفعاليات المتنوعة، مبيناً أن الشهر الفضيل كانت له نكهته الجميلة رغم ظروف «الجائحة» في ظل التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية خلال المنافسات المختلفة، مثمناً النجاح الكبير الذي تحقق.

وقال: هذه النشاطات تسهم برفع جاهزية اللاعبين واللاعبات من أصحاب الهمم وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم خلال المشاركات المحلية والخارجية.