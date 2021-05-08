«بناء الأجسام» يدعم النقلة النوعية من «باب العلم»!

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن توقيع اتفاقيه مشترك مع أكاديمية باب العلم الإماراتية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية لدعم النقلة النوعية لرياضة اللياقة البدنية في جميع الجوانب بكوادر وطنية، حيث سيتم إقامة دورات تدريبية تخصصية في اللياقة البدنية وأساليب ممارستها، وستكون متاحة لجميع الرياضيين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وحسين أشكناني المدير التنفيذي لأكاديمية باب العلم، وعبدالله جمال عبدالله رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل الكوادر التدريبية وفقاً للمعايير المعتمدة لمنح التصنيف اللازم لمزاولة العمل التدريبي في مجال اللياقة البدنية، وكذلك دعم وتطوير سبل التعاون فيما بينهما لدعم تطور اللياقة البدنية في الإمارات.